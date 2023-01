Mitarbeiter aus Saarlouis sollten wechseln : Berichte: Stellenabbau bei Ford in Köln geplant – trotz Betriebsvereinbarung mit Saarlouis

Foto: dpa/Gerry Broome

Der Ford-Konzern macht in Deutschland weiter Negativschlagzeilen. Nach Berichten sollen am Standort in Köln Stellen abgebaut werden, dabei sollten Mitarbeiter aus dem Saarland dort hin wechseln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei Ford in Köln könnten Medienberichten zufolge zahlreiche Arbeitsplätze wegfallen. Der Autobauer wolle die Belegschaft um eine vierstellige Zahl verringern, berichtet die „Automobilwoche“ unter Berufung auf das Unternehmensumfeld.

Zuvor hatte die „Bild“ über einen möglichen Stellenabbau berichtet. Sie veröffentliche die Einladung zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung für die rund 14 000 Beschäftigten in Köln an diesem Montag. „Die Lage spitzt sich zu“, heißt es darin. Es gehe um die Zukunft von Ford in Köln.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Freitag nicht äußern. Laut „Automobilwoche“ will Ford Kosten senken und seine Strukturen in Europa verändern.

Ford: Mitarbeiter aus Saarlouis sollten nach Köln

Brisant an dieser Nachricht, sollte sie zutreffen, ist aus saarländischer Sicht, dass Mitarbeiter von Ford Saarlouis an den Standort hätten wechseln können.

Noch unter der Woche hatte der Betriebsratsvorsitzende von Ford Saarlouis, Markus Thal, mitgeteilt, dass eine Betriebsvereinbarung über alternative Arbeitsplätze am Ford-Standort Köln abgeschlossen worden sei. Mit Beginn der Produktion eines neuen E-Autos in Köln in diesem Sommer gebe es dort einen höheren Personalbedarf, hieß es.

Ein Arbeitsplatzwechsel von Saarlouis nach Köln könne aber nur auf freiwilliger Ebene erfolgen und sei „nur ein Teil der Gesamtlösung“, so Thal in seiner Mitteilung.

(dpa)