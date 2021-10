Plattform : Bericht: Facebook will Firmennamen ändern

Menlo Park Der Tech-Gigant will für mehr bekannt sein als für soziale Medien - und ist offenbar zu einem drastischen Schritt bereit. Jüngst hatte Facebook bereits verkündet, in der EU 10.000 neue Jobs zu schaffen.

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt „Metaverse“ aufzubauen, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag ankündigte.