Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt : Autohersteller stellen IAA infrage

Frankfurt Noch vor ihrer offiziellen Eröffnung wird die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt infrage gestellt. In Kreisen der Hersteller werde ein neues Messekonzept mit wechselnden Veranstaltungsorten wie Köln oder Berlin diskutiert, berichtete das „Handelsblatt“ am Mittwoch.

Die Unternehmen wollten künftig eher Mobilitätskonzepte präsentieren statt neue Autos in Messehallen. Erste Konzepte sollten auf einer Sitzung an diesem Donnerstag besprochen werden.