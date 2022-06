Krieg : Bericht: 4,3 Milliarden Schaden für Agrarsektor der Ukraine

Kiew Beschädigte Flächen oder Verseuchung durch Minen: In der Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg für die Landwirtschaft bisher ein Schaden im Milliardenbereich entstanden, heißt es in einem Bericht.

Große Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heißt es in einem Bericht von Forschern und Forscherinnen im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums in Kiew. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden US-Dollar nicht eingebracht werden können. Die Kosten für die notwendige Erfassung und Räumung von Minen wurden auf 436 Millionen US-Dollar geschätzt.