Nach Abspaltung : Berg- und Talfahrt für Siemens Energy beim Börsenstart

München/Frankfurt/Main Siemens Energy hat sein Debüt an der Börse gegeben. Der Handel begann für das abgespaltene Energiegeschäft von Siemens mit kräftig schwankenden Kursen. Für die Siemens-Aktionäre hat sich der Schritt ersten Zahlen zufolge gelohnt.

Die neue Aktie von Siemens Energy hat zu Beginn des ersten Handelstags eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Das Papier startete am Montag zunächst mit einem Kurs von 22,01 Euro in den Xetra-Handel an der Börse in Frankfurt.