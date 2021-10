Verkehr : Benzinpreis steigt in Großbritannien auf Rekordhoch

Benzinpreis steigt in Großbritannien auf Rekordhoch

Tanken wird immer teurer - auch in Großbritannien. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

Walsall Vor einem Jahr kostete ein Liter Benzin 114,5 Pence. Jetzt muss man in Großbritannien 142,94 Pence berappen.

Der Preis für Benzin ist in Großbritannien auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Sonntag kostete ein Liter Benzin im Durchschnitt 142,94 Pence (169,14 Cent), wie der Autodienstleister RAC in Walsall mitteilte.