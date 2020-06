Weniger Papierkram : Bei Kartenzahlung im Hotel kein Meldeschein mehr nötig

Auch im Berliner Hotel Adlon kann die schriftliche Anmeldung entfallen. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Wer in einem Hotel oder in einer Pension übernachtet, muss künftig nicht mehr einen Meldeschein auf Papier ausfüllen – Reservierung oder Zahlung per Kreditkarte genügt. Mit der neuen „Beherbungsmeldedatenverordnung“ kann der Hotelmeldeschein mit der Unterschrift auf Papier durch eine Karte oder die elektronische Funktion des Personalausweises ersetzt werden, teilten am Mittwoch Innen- und Wirtschaftsministerium gemeinsam mit.

