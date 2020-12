Klage auf Schadenersatz : Baywa scheitert mit Millionenklage gegen Bundeskartellamt

Der Schriftzug des Unternehmens am Technik-Zentrum der BayWa AG im Hafen von Bamberg. Foto: picture alliance / dpa

Bonn Deutschlands größter Agrarhandelskonzern fährt schweres Geschütz gegen die Wettbewerbshüter auf: Die Behörde soll Konkurrenten bevorteilt haben. Der Rechtsstreit wird voraussichtlich in die zweite Runde gehen.

Deutschlands größter Agrarhandelskonzern Baywa ist mit einer Schadenersatzklage in zweistelliger Millionenhöhe gegen das Bundeskartellamt vorerst gescheitert.

Das Landgericht Bonn wies die Klage des Unternehmens am Mittwoch ab, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte. Ein Ende des Streits ist aber nicht in Sicht, da die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist. Die Baywa kündigte Berufung an.