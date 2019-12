Umstrittener Unkrautvernichter : Glyphosat-Hersteller stellen Antrag auf weitere Zulassung

Brüssel Die Glyphosat-Hersteller haben ein Zulassungsverfahren in Gang gesetzt, damit der umstrittene Unkrautvernichter auch nach dem Jahr 2023 in der EU eingesetzt werden darf. Ein entsprechender Antrag wurde bereits am Donnerstag bei der EU-Kommission eingereicht, wie die „Glyphosate Renewal Group“ mitteilt.

Von dpa

Zu ihr gehören der deutsche Agrarchemiekonzern Bayer und Syngenta aus der Schweiz.