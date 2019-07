Hauptstadtflughafen : Baufirma: Neues Terminal am BER wird pünktlich fertig

Baufirma: Neues Terminal am BER wird pünktlich fertig

Am BER wird Richtfest für ein weiteres Abfertigungsgebäude gefeiert. Foto: Ralf Hirschberger.

Schönefeld Am künftigen Hauptstadtflughafen BER soll ein Zusatzterminal rechtzeitig zur geplanten Gesamteröffnung des Flughafens im Oktober 2020 fertig werden.

Das versicherte der Generalunternehmer Kurt Zech beim Richtfest für das Gebäude am Dienstag. „Ich habe dafür Wetten angenommen“, sagte er. Wenn in diesem Tempo weitergearbeitet werde, bestehe am Fertigstellungstermin kein Zweifel.