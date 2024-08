Landwirtschaft Bauernverband zieht negative Erntebilanz für 2024

Mit Blick auf die Proteste der Landwirte in Deutschland und Europa vor einigen Monaten sagte Rukwied, es seien „ungerechtfertigte Steuererhöhungen“ verhindert worden. „Wir haben in Europa die agrarpolitische Agenda gedreht.“ In Deutschland aber würden ständig neue Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, die nicht praktikabel und praxisfremd seien. Die Frustration sei groß: „Da müssen wir nachjustieren.“