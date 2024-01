Worum es den Teilnehmern geht Groß-Protest der Bauern heute in Berlin – auch 15 Vertreter aus dem Saarland dabei

Bereits am Sonntag sollen sich dazu Bauern aus der Region auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht haben. Nach Angaben des Bauernverbandes seien 15 Teilnehmer abgereist. In Berlin rund um das Brandenburger Tor rechnen die Initiatoren mit bis zu 5000 Traktoren und anderen Fahrzeuge. An die 10 000 Teilnehmer sollen dabei sein.