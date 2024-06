Agrar Bauern warten auf Sonne - und Entlastungen

Zum traditionellen Ende der Spargelsaison an diesem Montag fallen Einschätzungen der Branche halbwegs zufriedenstellend aus. Kälte und Nässe drückten zwar auf die Produktion, das sorgte aber für relativ stabile Preise, wie es aus Anbaugebieten hieß. Bewertungen bewegten sich von „zufriedenstellend“ in Schleswig-Holstein über „okay“ in Thüringen bis verhalten zufrieden in Niedersachsen. Nach dem 24. Juni, dem Johannistag, werden Triebe in der Regel nicht mehr gestochen.