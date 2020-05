Gespräche vertagt : Bau-Tarifpartner sind in schwierige Tarifrunde gestartet

Berlin Verglichen mit Ladeninhabern, Hoteliers und Gastwirten kommen Bauunternehmer noch ganz passabel durch die Krise. Doch bleibt das so? Am Verhandlungstisch gingen die Ansichten auseinander.

Für die Bauarbeiter wäre es ein kräftiger Aufschlag: 6,8 Prozent mehr Geld und ein Wegegeld fordert die Gewerkschaft für sie in den Tarifverhandlungen. Doch die Arbeitgeber traten in der ersten Runde in Berlin auf die Bremse.

Als ein Knackpunkt erweist sich nach Gewerkschaftsangaben die zusätzliche Forderung eines Wegegelds. Ein Angebot der Arbeitgeber ist noch nicht in Sicht. So wurden die Verhandlungen vertagt, beide Seiten wollen sich am 4. Juni in Berlin wieder an einen Tisch setzen.