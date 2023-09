Versicherungen Barmenia und Gothaer peilen Zusammenschluss an

Sitz der Holding soll in der Domstadt sein. Die eigentlichen Versicherungen bleiben dort, wo sie sind: die Gothaer, die deutschlandweit rund 5000 Beschäftigte hat, in Köln und die Barmenia mit ihren deutschlandweit 2200 Festangestellten in Wuppertal. Hinzu kommen selbstständige Vertriebler. Die Festangestellten bekommen nach dem Zusammenschluss eine Beschäftigungsgarantie für drei Jahre.