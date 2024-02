Finanzen Bargeldforum gegründet - Bargeld als Zahlungsmittel erhalten

Bei einer Online-Umfrage Mitte November im Auftrag der Verbraucherschützer gab gut ein Viertel (26 Prozent) von 1000 Befragten an, dass sich ihr Weg zum Abheben von Bargeld in den vergangenen drei Jahren verlängert habe. Zugleich erhöhten sich in diesem Zeitraum für 23 Prozent nach eigenen Angaben die Kosten fürs Abheben. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) gaben an, dass sie im vergangenen halben Jahr mindestens einmal in der Situation waren, nicht mit Scheinen und Münzen bezahlen zu können, weil eine Barzahlung gar nicht möglich war.