Rente : Banker: „Babyboomer“ bremsen Umsteuern in der Altersvorsorge

Banker: „Babyboomer“ bremsen Umsteuern in der Altersvorsorge

Frankfurt/Main „Die Rente ist sicher!“ Generationen in Deutschland sind mit diesem Versprechen des Staates großgeworden, doch inzwischen sorgen viele junge Menschen anders fürs Alter vor.

Der Glaube an die Fürsorge des Staates bremst nach Ansicht des Frankfurter Bankiers Emmerich Müller das notwendige Umdenken in der Altersvorsorge in Deutschland.