Analyse : Banken so profitabel wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Frankfurt/München Die Zinswende kommt der Finanzbranche zugute. Ausruhen jedoch sollten sich Banken auf einer vergleichsweise guten Jahresbilanz 2022 nicht, mahnen Berater: Die Herausforderungen nehmen zu.

Steigerung auf rund 6,3 Billionen Euro

Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - werden Geldhäuser 2022 den Berechnungen zufolge global um 345 Milliarden US-Dollar auf 6,5 Billionen Dollar (rund 6,3 Billionen Euro) steigern. Außer im Investmentbanking sei in allen Geschäftsfeldern Wachstum zu verzeichnen.

„Auch wenn die europäischen Banken in Sachen Profitabilität weiter deutlich hinter Instituten in den USA und Asien zurückbleiben, verzeichnet die Branche 2022 in der Breite einen deutlichen Anstieg der Eigenkapitalrenditen“, fasste Max Flötotto, Leiter der Banken-Beratung bei McKinsey in Deutschland und Österreich, zusammen.