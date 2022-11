Preise : Bank of England warnt vor Jahrhundertrezession

London In Großbritannien ist die Inflation enorm, die Bank of England hat deshalb erneut den Leitzins erhöht. Zugleich warnt sie vor der längsten Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Bank of England hat vor einer Rezession mit Rekorddauer in Großbritannien gewarnt. Wie die Zentralbank am Donnerstag mitteilte, könnte das Land in eine Phase von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung fallen. Das wäre die längste Rezession seit Beginn belastbarer Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren, meldete die Nachrichtenagentur PA.