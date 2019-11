„Tropfen auf dem heißen Stein“ : Bahnunternehmen stellten 2018 besonders viele Lokführer ein

Berlin Bahnunternehmen haben 2018 deutlich mehr dringend benötigte Lokführer eingestellt als in den Jahren zuvor.

Das bekommt auch die Deutsche Bahn zu spüren, die in diesem Jahr mehr als 2000 Lokführer einstellen will. „Davon haben wir Stand Ende September bereits 1700 eingestellt“, teilte der Konzern auf Anfrage mit. Weil gleichzeitig viele aus dem Dienst ausscheiden, erhöht sich der Bestand bei der Deutschen Bahn aber nur langsam: um knapp 500 Lokführer seit Ende 2017 auf derzeit rund 18.700. Rund 400 davon kamen allein im laufenden Jahr hinzu und damit vier Mal so viele wie im Gesamtjahr 2018.