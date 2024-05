Verkehr Bahn wieder unpünktlicher - Sorge vor Pfingst-Reisechaos

Das dürfte sich auch zu Pfingsten auf den Verkehr auswirken. Die Bahn rechnet für das lange Wochenende, wie in solchen Fällen üblich, mit einem äußerst hohen Reiseaufkommen. Insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen seien die Züge voraussichtlich stark ausgelastet, teilte der Konzern mit. „Hauptreisetage werden der Freitag und der Pfingstmontag sein“, hieß es. „Wir empfehlen, an diesen Tagen nur mit einer Sitzplatzreservierung in ICE- und Intercity-Zügen zu reisen.“