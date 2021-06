Klimaneutralität schon 2040 : Bahn strafft ihren Klima-Zeitplan

Im Jahr 2040 will die Deutsche Bahn ein ausgeglichenes CO2-Konto erreichen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin 2050 wollte die Deutsche Bahn zusammen mit dem Rest des Landes Klimaneutralität erreichen. Doch der Konzern kündigt mehr Tempo an.

Die Deutsche Bahn will zehn Jahre früher klimaneutral wirtschaften als bislang geplant. 2040 sollen die Eisenbahn in Deutschland und die Logistiksparte DB Schenker ein ausgeglichenes CO2-Konto erreichen, wie das bundeseigene Unternehmen am Mittwoch mitteilte.