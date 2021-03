Infrastruktur : Bahn steckt Rekordsumme ins Streckennetz

Blauer Himmel über der Zentrale der Deutschen Bahn (DB) am Potsdamer Platz in Berlin. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin 33.000 Kilometer lang ist das Gleisnetz der Deutschen Bahn. Über viele Jahre wurde wenig dafür getan, um es zu erhalten. Inzwischen aber fließen Rekordsummen in die Modernisierung der Strecken.

Im ganzen Land müssen Gleise erneuert, Weichen ausgetauscht und Brücken saniert werden. 12,7 Milliarden Euro will der bundeseigene Konzern dafür 2021 ausgeben, so viel wie noch nie. „Wir bauen ein neues Netz für Deutschland und legen den Grundstein für den Deutschlandtakt“, teilte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla mit.

Zu den Projekten in diesem Jahr gehört die Sanierung der Schnellfahrtstrecke Würzburg-Hannover auf dem Abschnitt Kassel-Göttingen. Zwischen April und Juli sollen dort Gleise und Weichen komplett erneuert werden. Zudem stehen Erneuerungsarbeiten auf der Strecke Hamburg-Berlin sowie Frankfurt/Main-Mannheim an.

„Gleichzeitig arbeitet die DB in den großen Knoten Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart“, hieß es weiter. „Bei den Strecken Hannover–Bielefeld und Mannheim–Karlsruhe ist die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet.“

Die Bahn will auch bei der Digitalisierung vorankommen. So werden in diesem Jahr die S-Bahn-Linie 21 in Hamburg sowie erste Abschnitte des europäischen Güterverkehrskorridors Rhein–Alpen mit dem europäischen Leitsystem ETCS ausgestattet. Die Zahl der digitalen Stellwerke soll deutlich erhöht werden.