„Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding“ Lokführergewerkschaft GDL will von Mittwochabend bis Donnerstag streiken

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen Streikbeschluss gefasst. Die zuständigen Gremien der Gewerkschaft hätten beschlossen, zu Arbeitskämpfen aufzurufen, bestätigte am Dienstag ein Gewerkschaftssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ruft ihre Mitglieder für den Warnstreik bei der Deutschen Bahn ab Mittwochabend auf. Die Beschäftigten sollen von 22.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Donnerstag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Dienstag auf ihrer Webseite mitteilte.Die Deutsche Bahn reagierte empört.