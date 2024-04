Verkehr Bahn kommt mit Bauprogramm voran

Die Geschäftsführerin des Verbands Die Güterbahnen, Neele Wesseln, kritisierte indes, dass sich die Bahn die Quote bei den bis 2025 umgesetzten Maßnahmen „selbst verschönert“ habe. „Indem sie weitere Pakete mit teils schon umgesetzten Maßnahmen in die Zielvorgaben mit aufnahm, konnte sie die geplante Umsetzungsquote für Ende 2025 von 26 auf 40 Prozent steigern“, teilte sie mit. In dem Verband sind die Wettbewerber der Bahn im Güterverkehr organisiert. Zudem würden damit zwei Maßnahmen weniger umgesetzt als vor zwei Jahren von der InfraGo angekündigt.