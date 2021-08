Tarifkonflikt : Bahn-Gewerkschaft EVG: Wir bestimmen Ende des Tarifkonflikts

Berlin Seit Wochen lässt diese Abkürzung Bahnreisende unruhig werden: GDL. Die größte Gewerkschaft bei der Bahn aber heißt EVG. Und auch sie hat eine Botschaft an den Konzern.

Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten an diesem Freitag erfahren, ob es noch einen Streik geben wird. Die Lokführergewerkschaft GDL will sich um 11 Uhr in Berlin zu ihrem weiteren Vorgehen äußern. Sie hatte mit einem weiteren Streik gedroht, sollte die Bahn ihr Angebot nicht erhöhen. „Bisher liegt kein verhandelbares Angebot vor, eine gütliche Lösung scheint nicht in Sicht“, teilte die GDL am Donnerstag mit.