Tiere : Bahn bietet Hunde-Fahrkarte jetzt auch als Online-Ticket an

Berlin Reisen mit Hund kann anstrengend sein. Die Bahn erleichtert nun die Ticketbuchung für größere Vierbeiner. Auch die richtige Platzreservierung kann die Fahrt etwas entspannter machen.

Gebucht werden konnten ICE-Fahrscheine für größere Hunde, die nicht in eine Transportbox passen, zwar auch bisher schon online, bereitgestellt wurden sie dann allerdings erst einige Tage später per Post auf Papier, zuzüglich Portokosten. Auch in den DB-Reisezentren oder an Automaten gab es bisher schon Tickets für Hunde.