Kekskonzern : Bahlsen schreibt 2018 Verluste - 2019 Gewinn angepeilt

Hannover Bahlsen gehört zu den bekanntesten deutschen Gebäckmarken. Nun liegen die Zahlen für 2018 vor. Unter dem Strich steht ein Minus. Woran liegt das - haben die Konsumenten die Lust auf Kekse verloren?

Der Unternehmenssprecher verwies darauf, dass Bahlsen zum 1. November 2019 das Werk für Handelsmarken in Schneverdingen in der Lüneburger Heide an die Verdener Hans Freitag Gruppe verkauft habe. „Die Produktpalette passte nicht mehr in unsere Strategie.“ Das Werk sei relativ klein gewesen, dennoch werde dies 2019 zu einem Umsatzrückgang führen. „Dennoch war 2019 ein erfolgreiches Jahr, weil wir viele wichtige strategische Entscheidungen umgesetzt haben“, sagte der Sprecher. Derzeit seien rund 2730 Menschen in der Bahlsen-Gruppe beschäftigt. Stellenstreichungen seien aktuell nicht geplant.