Finanzen : Bafin-Chef Branson: Finanzaufsicht ist mutiger geworden

Frankfurt/Main Am 1. August 2021 übernahm Mark Branson die Leitung der vom Wirecard-Skandal gebeutelten Finanzaufsicht Bafin. Ein Jahr später zieht der gebürtige Brite eine Zwischenbilanz.

„Wir haben zum Beispiel unsere Geldwäscheprävention gestärkt. Wir haben die Bilanzkontrolle komplett bei der Bafin integriert“, sagte der seit einem Jahr amtierende Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt. Die Aufsicht agiere schneller, vorausschauender, mutiger, vernetzter und transparenter. „Also die Richtung stimmt, aber wir haben überall Ambitionen, uns noch weiterzuentwickeln.“

Im Fall des zwischenzeitlich in den Dax aufgestiegenen und dann in die Pleite gestürzten Zahlungsdienstleisters Wirecard war weder der Bafin noch den Wirtschaftsprüfern von EY der mutmaßlich über Jahre laufende Milliardenbetrug aufgefallen.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Das Bundesfinanzministerium, dem die Bafin untersteht, hatte unter dem damaligen Ressortchef und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Wirecard-Skandal eine Reform der Bafin auf den Weg gebracht. Ziel war, die Aufsicht mit Sitz in Bonn und Frankfurt mit mehr Kompetenzen und Durchgriffsrechten schlagkräftiger zu machen. „Wir sind heute rechtlich und organisatorisch viel besser gerüstet und in der Bilanzkontrolle auch gezielter und transparenter geworden“, sagte Branson. Kriminelle Energie in Unternehmen werde aber auch die Bafin nicht verhindern können.