Corona-Krise, Lieferengpässe und der Umstieg aufs E-Auto : So geht es den saarländischen Autohändlern

Der Autohandel steht im Jahr 2021 vor großen Herausforderungen. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Im Autoland Saarland werden aktuell weniger Neuwagen verkauft als in Vor-Corona-Zeiten. Die Auswirkungen der Lieferengpässe halten sich zwar meist noch in Grenzen. Doch auch das könnte sich bald ändern.

Der Autohandel steht derzeit vor besonderen Herausforderungen. Erst durften Kunden in die Autohäuser kommen – dann wieder nicht. Ständig müssen die Händler mit Blick auf die Inzidenzzahlen schauen, was erlaubt ist. Außerdem ist die Nachfrage nach Neuwagen saarlandweit eingebrochen, wie der Kfz-Verband mitteilt. Während die Zahl der Neuzulassungen im ersten Quartal 2019 noch bei 9721 Fahrzeugen lag, waren es im Vergleichszeitraum 2021 mit 8006 Anmeldungen ganze 17 Prozent weniger. Und dann ist da noch die Halbleiterkrise in der Industrie. Teilweise können bestellte Fahrzeuge nicht an den Kunden ausgeliefert werden. Wie gehen die Händler im Land mit der Situation um?

Lesen Sie auch Lieferengpässe belasten saarländisches Werk : Ford Saarlouis baut ein Drittel weniger Autos als geplant

Lieferengpässe werden sich bald bemerkbar machen Interesse an Neuwagen ist da. Aber unser Eindruck ist, dass es länger dauert bis sich ein Kunde zum Kauf entscheidet“, sagt Tobias Käfer, Marketing-Leiter im Völklinger Autohaus Bunk. Normalerweise sei das Frühjahr immer die Zeit der Autohändler. Doch in diesem Jahr erschwerten Lieferengpässe das Geschäft. Der Ford-Händler musste in März und April bereits Käufer von Neuwagen vertrösten, weil ihr Fahrzeug noch nicht da war. Und das, obwohl das Autohaus Ende 2020 noch fast 200 Fahrzeuge beim Hersteller bestellt hatte. Insbesondere bei individuellen Fahrzeugwünschen werde es schwierig, sagt Käfer. Kunden müssten hier teilweise mit Verzögerungen bis in den Juli rechnen. Das passiert wenn der Neuwagen nicht geliefert werden kann.

Beim Hyundai-Autohaus Emrich in Saarlouis gab es dagegen bisher noch keine Lieferverzögerungen. Geschäftsführer Peter Emrich rechnet aber damit, dass es in einigen Monaten dazu kommt. Denn auch der südkoreanische Autobauer habe die Produktion angesichts der Halbleiterkrise drosseln müssen. Weil der Import aus Asien einige Zeit erfordere, werde sich die Krise erst verzögert bemerkbar machen. „Bei der Ersatzteilbeschaffung merken wir es jetzt schon“, sagt Emrich.

Der Unternehmer der das Autohaus gemeinsam mit seiner Schwester leitet, erlebt derzeit eine „sehr bescheidene Nachfrage“ und „verunsicherte Kunden“. In den ersten drei Monaten 2021 verkaufte das Autohaus Emrich nur 40 Fahrzeuge. Ein Rückgang um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Info Dürfen Autohändler im Saarland derzeit Kunden empfangen Für Autohäuser gelten laut Kfz-Verband aktuell folgende Regeln: Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen Händler Kunden empfangen und persönlich beraten. Es gelten die Bestimmungen aus dem Saarland-Modell. Liegt der Inzidenzwert zwischen 100 und 150 können Kunden immer noch persönlich vorbeikommen, allerdings brauchen sie einen Termin und müssen einen negativen Corona-Test vorzeigen. Ist die Inzidenz höher als 150 sind unter Auflagen noch kontaktlose Problefahrten möglich. Nicht alle Händler nutzen dieses Angebot. Das Autohaus Weiland zum Beispiel lässt Kunden lieber per Video-Call auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Zwei Kundenbetreuer demonstrieren das Fahrerlebnis dann digital.

Nicht überall dasselbe Bild gibt jedoch auch gegenläufige Tendenzen. Ein großes Kundenintresse an Neuwagen erlebt derzeit das Autohaus Weiland an den drei Standorten Neunkirchen, St. Ingbert und Riegelsberg. Im ersten Quartal 2021 veräußerte der Händler rund 450 Neuwagen der Marken Peugeot, Seat und Cupra. „Vor allem im Hybrid-Bereich ist viel gekauft und noch mehr geleast worden“, sagt Sven-Malte Hoffmann, Verkaufsleiter am Weiland-Standort in Neunkirchen.

Mit Lieferzeiten für Fahrzeuge hatte die Weiland GmbH bisher noch keine Probleme, erklärt Hoffmann. Für die nächsten Monate habe man aber die Anweisung von den Herstellern bekommen, den Kunden besser keine Lieferzusagen mehr zu machen. Hoffmann glaubt aber nicht, dass das zu Problemen führen wird. Die Kunden wüssten von der Halbleiterkrise und könnten das realistisch einschätzen.

Das Autohaus Weiland ist auch bei Gebrauchtwagen ein Sonderfall im Saarland. Denn da gingen die Verkaufszahlen runter. Insgesamt ist der Handel mit den Fahrzeugen, die nicht direkt vom Hersteller kommen, während der Corona-Pandemie im Saarland aber stabil geblieben. „Von Januar bis März 2021 hat es rund 22 800 Halterwechsel von Fahrzeugen gegeben“, sagt der Geschäftsführer des Kfz-Verbandes, Niklas Burmester. Bei gleichzeitig starken Einbruch an Neuwagenverkäufen sei das eine echte „Ausrufezeichenmeldung“, sagt Burmester.

Nachfrage nach E-Autos wächst Autokäufen lassen sich noch weitere Tendenzen erkennen. Deutschlandweit seien klassische SUVs oder Modelle bei denen man höher sitzt, das stärkste Segment. Fast jedes dritte verkaufte Fahrzeug sei ein solcher Hochbeiner, sagt Burmester. Für die Nachfrage im Saarland hat der Kfz-Verband keine Zahlen erhoben.

Hierzulande registriere man aber einen großen Anstieg an Zulassungen von E-Autos oder sogenannten Plug-In-Hybriden. 10,8 Prozent aller neu angemeldeten Fahrzeuge im Saarland hatte 2020 schon einen Stecker, sagt Burmester. Zwischen Februar 2020 und Februar 2021 habe es einen Anstieg um 180 Prozent gegeben. Damit liege man aber noch unter dem Bundesschnitt. Deutschlandweit waren im vergangenen Jahr 13 Prozent der Neuzulassungen Autos mit Stecker.

Die Autohäuser Weiland und Bunk können die gestiegene Nachfrage nach Plug-In-Hybriden bestätigen. Für den Weiland-Verkaufsleiter in Neunkirchen, Sven-Malte Hoffmann, liege das an der Förderung vom Bund. Beim Kauf eines teil-elektrisierten Fahrzeugs bekommen Kunden 4500 Euro Zuschuss. Die Förderung gilt bis 2025. Das führe dazu, dass viele Kunden ein solches Fahrzeug für drei Jahre leasen – und die Förderung danach noch ein zweites mal abgreifen, erklärt Hoffmann.