Einigung erzielt : Autobauer Tesla darf an der Fabrik in Grünheide weiterbauen

Autobauer Tesla darf an der Fabrik in Grünheide weiterbauen

Die Rodung geht weiter: Tesla baut eine Gigafactory in Grünheide in Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Potsdam/Grünheide Kurz vor Weihnachten kann es für Tesla weitergehen mit dem Fällen von Bäumen und dem Einbau von Maschinen auf der Baustelle der Fabrik in Brandenburg. Eine geforderte Sicherheitsleistung ist zwar noch nicht erbracht, doch Brandenburg vertraut auf eine Zusicherung.

Das Unternehmen habe dem Land am Mittwoch in einer Patronatserklärung Sicherungen für sämtliche vorzeitigen Genehmigungen von Baumaßnahmen zugesichert, erläuterte Ministeriumssprecherin Frauke Zelt. Bis zum 15. Januar solle nun geklärt werden, in welcher Form die Sicherheitsleistungen erbracht werden. Gleichzeitig genehmigte das Landesumweltamt am Mittwoch dem Unternehmen, an Werktagen im 24-Stunden-Betrieb für bestimmte Arbeiten auf der Baustelle weiterzubauen, wie die Sprecherin bestätigte.