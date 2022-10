Verbraucher : Autobahn-Toiletten werden teurer: Sanifair erhöht die Preise

Die A9 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen Richtung Berlin. Foto: Bodo Schackow/dpa

Bonn Alles wird zur Zeit teurer: Lebensmittel ebenso wie Benzin, Gas oder der Restaurantbesuch. Künftig muss nun auch noch an den meisten deutschen Autobahnraststätten mehr für den Toilettenbesuch gezahlt werden.

Der Toilettenbesuch wird an den meisten Autobahntankstellen und Raststätten in Deutschland künftig teurer. Ab dem 18. November will der Toilettenbetreiber Sanifair die Gebühr an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöhen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.