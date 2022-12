Kommunikation : Aus fürs Telegramm: Post beendet traditionsreiches Angebot

Durch Handys und Smartphones, Flatrates und 4G-Netz ist die Kommunikation auch in der Entfernung so einfach wie noch nie. Telegramme werden heute kaum noch genutzt. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn Einst waren Telegramme die schnellste Möglichkeit, Nachrichten zu übermitteln. Doch im Zeitalter von Messenger-Diensten und Internet ist das Angebot überholt. Die Post zieht nun Konsequenzen.

Im 19. Jahrhundert erfunden, war das Telegramm bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine der schnellsten Möglichkeiten, wichtige Informationen zu übermitteln. Der im Post oder Telegrafenamt persönlich oder telefonisch diktierte Text wurde dabei meist per Fernschreiber zu einem Post- oder Telegrafenamt in der Nähe des Empfängers übermittelt und dann per Bote zugestellt.