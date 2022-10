Aus für Verbrennungsmotor : EU-Einigung: Ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen

Ein Elektroauto (BMW i3) wird an einer Ladesäule geladen. (Archivbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Brüssel Die EU will ab 2050 treibhausgasneutral sein. Zur Verwirklichung dieses Ziels zu erreichen, sollen neue Autos ab 2035 kein CO₂ mehr ausstoßen.

In der Europäischen Union sollen laut einer am Donnerstagabend erzielten Einigung ab dem Jahr 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Die zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament getroffene Vereinbarung stelle eine „historische Entscheidung der EU für das Klima“ dar, erklärte der französische Abgeordnete Pascal Canfin, der den Umweltausschuss des EU-Parlaments leitet. Sie sieht vor, dass neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 nicht mehr in der EU zugelassen werden sollen.