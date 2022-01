Konjunktur : Aufträge für Industrie steigen überraschend deutlich

Containerbrücken und zahlreiche Container stehen an einem Containerterminal in Bremerhaven. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wiesbaden Die Nachschubprobleme sorgen in der deutschen Industrie für Ernüchterung. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer: Vor allem aus einer Region zogen die Aufträge im November an.

Der Auftragseingang in dem wichtigen Wirtschaftsbereich konnte sich etwas vom herben Einbruch im Oktober erholen. Damals sank der Eingang noch kräftig, was vor allem auf einen Einbruch der Bestellungen aus dem Ausland zurückging. Allerdings war der Oktober-Rückschlag nicht so stark wie bisher gedacht: Das Bundesamt revidierte den Rückgang auf 5,8 Prozent von zuvor 6,9 Prozent.