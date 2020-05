Regelung je nach Institut im Saarland unterschiedlich : Wann Banken bei Kartenzahlung kassieren

Saarbrücken In der Corona-Krise zahlen immer mehr Menschen mit EC-Karte. Auch saarländische Kreditinstitute erheben für diesen Service machmal Gebühren bei ihren Kunden.

Bei den Sparkassen und Volksbanken in der Region wird das bargeldlose Bezahlen sehr unterschiedlich abgerechnet – von null bis 49 Cent pro Buchung. Bei vielen Instituten hängt es davon ab, für welches Kontenmodell sich der Kunde entschieden hat. So bietet die Sparkasse Saarbrücken insgesamt sechs Girokonten-Varianten für Privatkunden an. Lediglich beim „Modell Classic“ wird „jede Buchung einzeln bepreist, und zwar mit 40 Cent“, sagt ein Sprecher. Alle anderen seien so genannte Flatkonten mit gleichbleibenden Kosten – egal, wie viele Transaktionen darüber abgewickelt werden. Bei der Sparkasse Saarlouis ist es ähnlich geregelt. Auch dort wird bei einem von mehreren Konto-Modellen 40 Cent pro Abbuchung erhoben, wenn die Girocard eingesetzt wird. Diese Art der Kontoführung werde aber nur noch von zehn Prozent der Kunden genutzt. Ähnlich ist es bei der Sparkasse Merzig-Wadern geregelt, die ebenfalls eine gebührenpflichtige Kontoform anbietet, auf Anfrage jedoch nicht verrät, was den Kunden pro Abbuchung an Kosten erwartet. Doch „der Wechsel des Konto-Modells ist jederzeit kostenfrei möglich“. Bei der Kreissparkasse St. Wendel kostet jede Buchung mit der Girocard 30 Cent und sie ist ebenfalls auf eine Konto-Variante beschränkt. Genauso ist es bei der Sparkasse Neunkirchen geregelt. Dort kostet das Bezahlen mit der Girocard bei der Kontoform mit Einzelpreis-Berechnung jedoch 49 Cent pro Transaktion. Lediglich bei der Kreissparkasse Saarpfalz „fallen für beleglose Buchungen keine zusätzlichen Kosten an“, sagt ein Sprecher. „Diese sind in der monatlichen Kontoführungsgebühr inkludiert“.