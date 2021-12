Feiertage : Auch 2022 wird kein arbeitnehmerfreundliches Jahr

München In Sachen Feiertage war 2021 für viele Arbeitnehmer enttäuschend: 1. Mai, Tag der Einheit und Weihnachten fielen auf Wochenenden. 2022 sieht es ähnlich aus.

Die Bruchzahl ergibt sich daraus, dass das Bundesamt den Schnitt aus der unterschiedlichen Zahl der Feiertage in den Bundesländern bildet. Die Statistiker haben auch den konjunkturellen Kalendereffekt ausgerechnet: 0,4 Arbeitstage weniger dämpfen das Wirtschaftswachstum um 0,1 Prozent.

Zwei kirchliche Feiertage am Wochenende

Und anders als 2021 fallen im neuen Jahr auch zwei kirchliche Feiertage auf Werktage, bei denen Schüler und Arbeitnehmer jeweils in mehreren Bundesländern frei haben: Mariä Himmelfahrt am 15. August und der Reformationstag am 31. Oktober. Doch dafür sind im nächsten Jahr Heiligabend und Silvester Samstage.