Umschuldungsangebot angenommen : Argentinien bekommt IWF-Unterstützung und verlängert Frist

Washington/Buenos Aires Nicht erst seit der Pandemie steckt Argentinien in einer schweren Krise. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas muss Kredite restrukturieren. Nun haben sich Buenos Aires und der IWF angenähert.

Der IWF befand das von Argentinien unterbreitete Umschuldungsangebot in einer Erklärung für „mit hoher Wahrscheinlichkeit vereinbar mit der Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Schulden“. Nach Einschätzung des IWF gibt es nur einen begrenzten Spielraum, Zahlungen an private Gläubiger zu erhöhen und die Schwellenwerte für Schulden und Schuldendienst einzubehalten. Die argentinische Regierung möchte nun „die Möglichkeit zusätzlicher Anpassungen“ in Betracht ziehen, wie aus einer Erklärung von Wirtschaftsminister Martín Guzmán hervorgeht. Die Regierung kündigte an, die Frist für die Verhandlungen bis zum 12. Juni zu verlängern.