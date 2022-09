Rückkehr der Stechuhr? : Arbeitszeit muss erfasst werden – dieses Urteil betrifft alle Arbeitnehmer

Erfurt Arbeit im Homeoffice und ohne Stechuhr – das Modell der Vertrauensarbeitszeit könnte sich bald ändern. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt ein Urteil gefällt, das wohl alle Arbeitnehmer in Deutschland betreffen wird.

In Deutschland besteht die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das hat das Bundesarbeitsgerichts (BAG) in einem Urteil bestätigt. In der Ampel-Regierung, in der Wirtschaft und unter Arbeitsrechtlern wird diese Pflicht derzeit aber noch heftig diskutiert.