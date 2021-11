Demografischer Wandel : Arbeitsmarktforscher: Deutschland braucht mehr Zuwanderung

Blick in ein Großraumbüro: In Deutschland wird einer Studie zufolge die Zahl der Erwerbspersonen durch den demografischen Wandel zurückggehen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Nürnberg In den nächsten Jahren wird durch die Demografie die Zahl der Erwerbspersonen deutlich zurückgehen. Einer Studie zufolge müssten 400.000 Menschen pro Jahr zuwandern, um dem entgegenzuwirken.

In den klassischen Herkunftsländern innerhalb der EU wirke der demografische Wandel ebenfalls. Die Bezahlung, vor allem in den unteren Lohngruppen, ist nicht wesentlich schlechter als in Deutschland. Außerdem steige bei höheren Zuzügen die Größe der in Deutschland lebenden ausländischen Bevölkerung und damit gleichzeitig auch die Zahl ihrer Fortzüge. Erst bei jährlichen Nettozuzügen von 400.000 Personen bleibt das Erwerbspersonenpotenzial langfristig auf dem Ausgangsniveau.