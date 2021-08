US-Wirtschaft : Arbeitslosenquote in den USA fällt

Arbeitslosenquote in den USA fällt

Washington Die wirtschaftliche Erholung in den USA setzt sich fort: Analysten sehen als Hauptgründe für diese Entwicklung die Impfungen und Konjunkturhilfen.

US-Präsident Joe Biden sagte in Washington, angesichts der Zahlen sei unbestreitbar, dass der Plan seiner Regierung zur Stützung der Wirtschaft funktioniere. Biden mahnte aber: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“ Es könne auch noch Aufs und Abs geben. Eindringlich rief er erneut die Bevölkerung auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, um die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zu bremsen. Diese lässt die Corona-Fallzahlen in den USA derzeit wieder steigen, was auch die wirtschaftliche Erholung gefährden könnte.