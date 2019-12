Nach Plänen der SPD : Arbeitgeberpräsident warnt vor Einmischung beim Mindestlohn

Berlin Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die Politik vor einer Einmischung bei der Festsetzung des Mindestlohns gewarnt.

„Wenn man als Politiker glaubt, die Lohnfindung besser zu können als die Tarifpartner, legt man die Axt an die gesamte Sozialpartnerschaft und damit an eine der tragenden Säulen der sozialen Marktwirtschaft“, sagte Kramer der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Davon würde ich dringend abraten.“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, danach ein Signal für eine kräftigere Steigerung ab 2021 zu setzen. „Ich halte zwölf Euro für eine vernünftige Zielmarke“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). Dies werde nicht in einem Schritt erreichbar sein. „Aber ich denke, dass wir uns diesem Ziel in größeren Schritten als bisher nähern sollten.“