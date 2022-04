Tarife : Arbeitgeber lehnen Mindestlohn-Schlichterspruch am Bau ab

Arbeitgeber lehnen Mindestlohn-Schlichterspruch am Bau ab

Die Silhouette eines Bauarbeiters am Morgen: Im Konflikt um den tariflichen Mindestlohn in der Bauwirtschaft haben die Arbeitgeber den Schlichterspruch abgelehnt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Frankfurt/Berlin Was lässt sich zukünftig mindestens auf Baustellen verdienen? Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich weiterhin nicht einig.

Im Konflikt um den tariflichen Mindestlohn in der Bauwirtschaft haben die Arbeitgeber den Schlichterspruch abgelehnt. Das teilten die Branchenverbände HDB und ZDB kurz vor Ablauf der Erklärungsfrist an diesem Freitag in Berlin mit.