Wettbewerb : Arbeitgeber fordern mehr Tempo bei Digitalisierung

Berlin Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie - die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft sind enorm. Wie kann eine erfolgversprechende Transformation der Wirtschaft gelingen?

Bundeskanzler Olaf Scholz berät am Dienstag mit Verbänden und Gewerkschaften vor allem über den klimagerechten Umbau der Wirtschaft. An der Auftaktsitzung einer „Allianz für Transformation“ im Kanzleramt nehmen auch mehrere Bundesminister teil, darunter Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.

„Das, was vor uns liegt, übersteigt vieles“, sagte Kampeter. „Manchmal auch unseren Veränderungswillen. Die Allianz für Transformation kann aber - wohlverstanden - ein wichtiges Instrument auf dem Weg zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes werden. Unsere Grundhaltung ist klar: Transformation kann nur mit und nicht gegen die Unternehmen und ihre Beschäftigten erfolgreich sein.“ Sie betreffe die deutsche Wirtschaft in ihrer ganzen Breite, vom Mittelstand bis zum Konzern. „Auch die Politik muss neue Wege gehen. Ein „weiter so“ kann es nicht geben.“ Die Politik müsse wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen schaffen, so dass Unternehmen investieren und Innovationen vorantreiben könnten.