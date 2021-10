Aktienmarkt in Frankfurt : Apple und Amazon belasten den Dax

Aktienmarkt in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Schwache Quartalsbilanzen der beiden Technologie-Giganten Apple und Amazon haben zum Wochenschluss auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt.

Der Dax fiel am Freitagvormittag um 0,8 Prozent auf 15.569 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein mageres Plus ab. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,67 Prozent auf 34.778 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ähnlich stark nach.

Bei Amazon brach zuletzt der Gewinn ein und Apple wird von Chip-Engpässen und Corona-Ausfällen schwer belastet.Für beide Anlegerlieblinge Apple und Amazon ging es am Vorabend nach ihren Quartalsberichten nachbörslich bergab. „Bislang war in den Quartalsbilanzen der großen Konzerne fast nur Positives zu lesen. Nun haben mit Apple und Amazon zwei Schwergewichte und Favoriten der Wall Street Zahlen vorgelegt, die den Anlegern so gar nicht gefallen“, schrieb Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.