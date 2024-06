Smartphone Apple führt neue KI-Funktionen vorerst nicht in der EU ein

In einer ersten Reaktion auf Apples Ankündigung äußerte sich die Kommission sehr neutral. „Gatekeeper“ seien willkommen, ihre Dienste in Europa anzubieten und müssten sich an Regeln halten, die für „fairen Wettbewerb“ sorgen sollen. Eine Sprecherin verwies zugleich darauf, dass die EU ein „attraktiver Markt mit 450 Millionen potenziellen Nutzern“ sei.