Börse in Frankfurt Anleger hoffen auf Entschärfung im Nahen Osten

Die europäischen Börsen präsentierten sich ebenfalls leicht erholt: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,33 Prozent höher auf 4149,86 Punkten. In ähnlicher Höhe legten die Leitbörsen in Paris und London zu. In den USA gewann der Dow Jones zum europäischen Handelsende mehr als ein Prozent.