Börse in Frankfurt : Anleger bleiben zuversichtlich - Dax weiter im Plus

Anleger bleiben zuversichtlich - Dax weiter im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist schwungvoll in die neue Woche gestartet. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des „Labor Day“-Feiertags an diesem Montag geschlossen sind, läuft der Handel ruhiger als sonst.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,59 Prozent höher bei 15.874,88 Punkten. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich eindämmen können. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montag 0,46 Prozent auf 36.220,95 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um rund 0,8 Prozent zu.