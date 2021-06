Justiz : Anklage gegen Winterkorn - Vorwurf: Falschaussage

Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages in Berlin. Foto: picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Hat Martin Winterkorn als Vorstandsvorsitzender bei VW bewusst falsche Angaben im Abgas-Untersuchungsausschuss gemacht? In den Kreisen des Managers gilt der Vorwurf als „Wahlkampfgeplänkel“.

Dem 74-Jährigen werde zur Last gelegt, am 19. Januar 2017 als Zeuge vor dem Ausschuss falsch ausgesagt zu haben, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Als Vorstandsvorsitzender soll Winterkorn bewusst falsche Angaben gemacht haben, zu welchem Zeitpunkt er über den Einsatz einer Software zur Erkennung und Manipulation der Abgaswerte im Testbetrieb unterrichtet worden sei.