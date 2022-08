Hans-Böckler-Stiftung : Analyse: Tarifsteigerungen deutlich unter der Inflationsrate

Teilnehmer einer Verdi-Kundgebung Anfang August in Frankfurt. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Düsseldorf/Frankfurt Die Tariflöhne kommen mit dem starken Anstieg der Verbraucherpreise nicht mehr mit. Daran wird sich so schnell nichts ändern, sagt eine gewerkschaftliche Studie.

In der ersten Jahreshälfte sind die Tarifgehälter längst nicht so schnell gestiegen wie die Verbraucherpreise. Laut der am Dienstag vorgestellten Analyse der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung stiegen die Tariflöhne durchschnittlich um 2,9 Prozent. Bei einem gleichzeitig sehr viel stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise ergab sich daraus ein Reallohnverlust von 3,6 Prozent.